देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, दक्षिण के राज्यों में चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है. इस दौरान चक्रवातीय तूफान चलने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने का अलर्ट है. जिन राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है, उनमें आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना शामिल है. तटीय आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होने की आशंका है. यहां अगले तीन दिनों तक बारिश हो सकती है. ओडिशा में भी करीब-करीब यही स्थिति रहेगी. तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी में 2 और 3 नवंबर को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास 2 से 3 नवंबर तक 100 किलोमीट प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जिससे पेड़ों और कम्युनिकेशन नेटवर्क को नुकसान पहुंचने की आशंका है. ऐसे में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है.