भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मॉनसून 2026 के दूसरे चरण के पूर्वानुमान में देश के लिए चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर पेश की है. विभाग के मुताबिक इस साल पूरे देश में बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) की केवल 90 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो सामान्य से कम मानी जाती है. पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश की संभावना है, लेकिन मध्य, उत्तर-पश्चिम और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में कम वर्षा हो सकती है. IMD ने जून में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में अधिक हीटवेव वाले दिनों की चेतावनी दी है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि एल नीनो की बढ़ती संभावना मानसून और तापमान दोनों को प्रभावित कर सकती है.