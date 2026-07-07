IMD का अलर्ट: 12 जुलाई तक कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी - WEATHER FORECAST
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Published : July 7, 2026 at 4:48 PM IST
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 12 जुलाई तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जलभराव, बाढ़ की आशंका और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह जारी की है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 12 जुलाई तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जलभराव, बाढ़ की आशंका और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह जारी की है.