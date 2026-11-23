मौसम को लेकर IMD ने अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में सुबह कोहरा और ज्यादातर मौसम सूखा रहने की संभावना है. वहीं, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश होने की उम्मीद है. कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है. 23 नवंबर को बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी है. उत्तरी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर 11°C से 28°C के बीच रह सकता है. वहीं, हरियाणा में तापमान 11°C से 26°C और पंजाब में 10°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है. त्रिपुरा में भी 23 से 24 नवंबर के बीच घना कोहरा रहने की संभावना है. इस बीच दिल्ली में सुबह कोहरा रहने और दोपहर में धूप खिलने की उम्मीद है. यहां तापमान 12°C से 26°C के बीच रह सकता है. पहाड़ी राज्यों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में टेम्परेचर -2°C से 16°C के बीच रहने की उम्मीद है. ऊंचाई वाले इलाकों में रात में टेम्परेचर जीरो से नीचे रह सकता है, हालांकि बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं है.