लैब ग्रोन डायमंड का ग्लोबल हब बनेगा भारत: IIT मद्रास के वैज्ञानिकों का दावा, एक-दो साल में लोग कर सकेंगे इस्तेमाल - LAB GROWN DIAMONDS STORY
Published : January 4, 2026 at 7:19 PM IST
भारत लैब-ग्रोन डायमंड का ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है. इसके लिए भारत में ही जरूरी तकनीक और मशीनरी विकसित किए जा रहे हैं. तमिलनाडु के IIT मद्रास के वैज्ञानिक और इंजीनियर लैब में हीरा बनाने के लिए लगातार कठिन मेहनत कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि एक या दो साल में लैब में हीरा बन जाएगा और लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे.
हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं है, बल्कि एक मल्टी पर्पस उत्पाद है. इसका इस्तेमाल कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग में होता है. ऑटो से लेकर एयरक्राफ्ट तक और मेडिसिन से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग और 5जी-6जी टेक्नोलॉजी में डायमंड का उपयोग होता है.
नेचुरल डायमंड धरती के करीब 150 किलोमीटर अंदर उच्च दाब और ताप में कार्बन मॉलीक्यूल से बनता है, उसे वहां से निकलना बहुत ही खर्चीला काम है. साथ ही यह पर्यावरण को भी व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाता है. ऐसे में, अगर लैब में हीरा तैयार होने लगेगा तो जरूरत के मुताबिक उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिससे इसकी लागत में कमी आएगी
लैब ग्रोन डायमंड दो तकनीक से बनाए जाते हैं. पहली तकनीक हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर यानी HPHT और दूसरी केमिकल वेपर डिपोजीशन यानी CVD है. डायमंड पॉलिशिंग में भारत पहले स्थान पर है जबकि लैब ग्रोन डायमंड प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर. भारत में ज्यादातर CVD तकनीक से हीरे बनाए जाते हैं.. हालांकि क्रिटिकल मशीनरी और सीड के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. डायमंड उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने IIT मद्रास में साल 2023 में इंडियन लैब ग्रोन डायमंड सेंटर की शुरुआत की. इसके लिए सरकार ने संस्थान को 242 करोड़ के फंड का आवंटन किया. तब से यहां के प्रोफेसर और वैज्ञानिक लैब मं डायमंड बनाने के लिए जरूरी मशीनरी और तकनीक विकसित करने में जुटे है.
