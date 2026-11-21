प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के 75वें स्थापना दिवस यानी 'प्लैटिनम जुबली' समारोह में हिस्सा लिया. इस मौके पर हु्होंने एक स्मारक सिक्के का अनावरण किया. देश के इस सबसे पुराने और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान के मंच से पीएम मोदी ने युवाओं को देश की तरक्की के लिए 'ब्रेक द लिमिट्स' का मंत्र दिया. पीएम ने गरीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया और कहा कि भारत ने इस मामले में लिमिट्स को ब्रेक किया है. IIT परिसर में पीएम मोदी ने 'वॉयसेस फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम के तहत 75 मेधावी छात्रों के साथ सीधा संवाद किया और भविष्य की तकनीक में भारत की संभावनाओं पर चर्चा की. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक आधुनिक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. साल 1951 में स्थापित इस संस्थान ने देश में तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.