आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी टैक्टिकल एयरोस्टैट बैलून विकसित किया है, जो ऊंचाई से निगरानी और संचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. हीलियम गैस से संचालित यह बैलून 1 से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर कैमरे, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे पेलोड लेकर लंबे समय तक हवा में रह सकता है. इसका उपयोग सीमा सुरक्षा, रक्षा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और अन्य निगरानी कार्यों में किया जा सकेगा. विशेष सामग्री से तैयार इस एयरोस्टैट में हीलियम गैस लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, जिससे बार-बार गैस भरने की जरूरत कम पड़ती है. आईआईटी दिल्ली का यह नवाचार महंगे विदेशी निगरानी सिस्टम का स्वदेशी और किफायती विकल्प माना जा रहा है.