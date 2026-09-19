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एग्जाम में ChatGPT से चीटिंग करते पकड़ा गया था छात्र, हॉस्टल में किया सुसाइड; कैम्पस में छात्रों का भारी हंगामा

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STUDENT CAUGHT USING CHATGPT IN IIT BOMBAY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 12:20 PM IST

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मुंबई के प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जानकारी के मुताबिक, छात्र को शुक्रवार दिन में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन पर ChatGPT के जरिए प्रश्नपत्र हल करते हुए पकड़ा गया था. हालांकि, उस वक्त उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

पिछले 7 महीने में IIT बॉम्बे कैम्पस में सुसाइड का यह तीसरा मामला है. इस घटना के बाद 400 से ज्यादा आक्रोशित छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों के हंगामे को देखते हुए फिलहाल मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं टाल दी गई हैं। पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं.

मुंबई के प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जानकारी के मुताबिक, छात्र को शुक्रवार दिन में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन पर ChatGPT के जरिए प्रश्नपत्र हल करते हुए पकड़ा गया था. हालांकि, उस वक्त उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

पिछले 7 महीने में IIT बॉम्बे कैम्पस में सुसाइड का यह तीसरा मामला है. इस घटना के बाद 400 से ज्यादा आक्रोशित छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों के हंगामे को देखते हुए फिलहाल मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं टाल दी गई हैं। पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं.

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