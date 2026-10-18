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'रात को सो नहीं पा रहे मोदी-शाह और ज्ञानेश कुमार...', "मुझ पर केस किया तो मामला लीगल हो जाएगा", गोवा में गरजे राहुल

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राहुल गांधी का पीएम मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2026 at 8:31 PM IST

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है. गोवा के मडगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव प्रणाली और देश के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया. राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके इस आरोप पर सरकार उनके खिलाफ केस दर्ज करने से डर रही है. मडगांव क्रिकेट क्लब मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "...ज्ञानेश कुमार वोटों की चोरी को लागू करते हैं, अमित शाह इसे संचालित करते हैं, और नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से इस पूरी योजना को तैयार करते हैं. मैं इस समय 45 से अधिक मानहानि के मामलों का सामना कर रहा हूं- जो मामले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों द्वारा मेरे खिलाफ दायर किए गए हैं."

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है. गोवा के मडगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव प्रणाली और देश के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया. राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके इस आरोप पर सरकार उनके खिलाफ केस दर्ज करने से डर रही है. मडगांव क्रिकेट क्लब मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "...ज्ञानेश कुमार वोटों की चोरी को लागू करते हैं, अमित शाह इसे संचालित करते हैं, और नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से इस पूरी योजना को तैयार करते हैं. मैं इस समय 45 से अधिक मानहानि के मामलों का सामना कर रहा हूं- जो मामले अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों द्वारा मेरे खिलाफ दायर किए गए हैं."

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