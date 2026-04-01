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कांग्रेस सत्ता में आई, तो वह असम में घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी: पीएम मोदी - ASSAM ASSEMBLY ELECTION

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कांग्रेस घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी: पीएम मोदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 10:27 PM IST

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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो वह घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी ऐसा होने नहीं देंगे. मोदी ने गोगामुख में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य "बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक में बदलना और घुसपैठियों का एक स्थायी वोट बैंक बनाना" है. उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने ‘‘केंद्र में नया कानून लाने की कोशिश की थी’’ लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उसका विरोध किया था. प्रधानमंत्री ने कहा, "कांग्रेस नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वे घुसपैठियों की रक्षा के लिए असम में नया कानून लाएंगे और वे उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं." उन्होंने कांग्रेस पर देश को उसी तरह बांटने का आरोप लगाया जैसा ‘‘विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग ने किया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो वह "असम की पहचान की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा करेगी."उन्होंने कहा, "भाजपा के 10 साल के शासन ने असम में ‘सेवा’ और ‘सुशासन’ के नए दौर की शुरुआत की है." प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोग कह रहे हैं कि केवल भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही असम में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार कर सकता है.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो वह घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी ऐसा होने नहीं देंगे. मोदी ने गोगामुख में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य "बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक में बदलना और घुसपैठियों का एक स्थायी वोट बैंक बनाना" है. उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने ‘‘केंद्र में नया कानून लाने की कोशिश की थी’’ लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उसका विरोध किया था. प्रधानमंत्री ने कहा, "कांग्रेस नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वे घुसपैठियों की रक्षा के लिए असम में नया कानून लाएंगे और वे उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं." उन्होंने कांग्रेस पर देश को उसी तरह बांटने का आरोप लगाया जैसा ‘‘विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग ने किया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो वह "असम की पहचान की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा करेगी."उन्होंने कहा, "भाजपा के 10 साल के शासन ने असम में ‘सेवा’ और ‘सुशासन’ के नए दौर की शुरुआत की है." प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोग कह रहे हैं कि केवल भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही असम में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार कर सकता है.

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