ETV Bharat / Videos

EXPLAINER- पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, आधार और वोटर आईडी भी नहीं, तो इसे साबित कैसे किया जाए ? - EXPLAINER PASSPORT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नागरिकता को साबित कैसे किया जाए ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 5:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुछ दिन पहले पासपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान से तूफान मच गया . विपक्षी पार्टियां सरकार पर बरस पड़ी हैं. उनका कहना था  कि अगर पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, तो फिर किस दस्तावेज पर सरकार भरोसा करेगी ?. विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस बयान ने कि भारतीय पासपोर्ट को मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में, कानूनी और राजनीतिक हलकों में व्यापक बहस छेड़ दी . विवाद बढ़ते ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया कानूनी रुख नहीं है. इन बयानों से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कई भारतीय नियमित रूप से पासपोर्ट को पहचान के सबसे विश्वसनीय रूपों में से एक के रूप में उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सवाल उठाया कि सरकारी पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण कैसे नहीं हो सकता, जबकि इसे प्राप्त करने में पुलिस सत्यापन और दस्तावेज जांच शामिल होती है. सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि यह कानूनी स्थिति दशकों से चली आ रही है और इसे न तो हाल ही में लागू किया गया है और न ही पिछले 12 वर्षों में इसमें कोई बदलाव किया गया है.

कुछ दिन पहले पासपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान से तूफान मच गया . विपक्षी पार्टियां सरकार पर बरस पड़ी हैं. उनका कहना था  कि अगर पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, तो फिर किस दस्तावेज पर सरकार भरोसा करेगी ?. विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस बयान ने कि भारतीय पासपोर्ट को मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में, कानूनी और राजनीतिक हलकों में व्यापक बहस छेड़ दी . विवाद बढ़ते ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया कानूनी रुख नहीं है. इन बयानों से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कई भारतीय नियमित रूप से पासपोर्ट को पहचान के सबसे विश्वसनीय रूपों में से एक के रूप में उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सवाल उठाया कि सरकारी पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण कैसे नहीं हो सकता, जबकि इसे प्राप्त करने में पुलिस सत्यापन और दस्तावेज जांच शामिल होती है. सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि यह कानूनी स्थिति दशकों से चली आ रही है और इसे न तो हाल ही में लागू किया गया है और न ही पिछले 12 वर्षों में इसमें कोई बदलाव किया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN PASSPORT CONTROVERSY
CITIZERSHIP AND PASSPORT
EXPLAINED PASSPORT CONTROVERSY
EXPLAINER PASSPORT
CITIZERSHIP AND PASSPORT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

संसद के मानसून सत्र पर कांग्रेस की बैठक

कांग्रेस राम मंदिर, पेपर लीक और एथनॉल के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी; मानसून सत्र के लिए तय किया एजेंडा

July 16, 2026 at 5:52 PM IST
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE DAY 19

सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का 19वां दिन, 9 किलो से अधिक वजन घटा; CJP ने सरकार से बातचीत की अपील दोहराई

July 16, 2026 at 5:11 PM IST
SUPREME COURT ON CBSE THIRD LANGUAGE,

CBSE की तीसरी भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, कहा- 9वीं नहीं, 5वीं-6वीं से हो शुरुआत

July 16, 2026 at 5:11 PM IST
Jagannath Rath Yatra 2026 Puri

पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा शुरू, लाखों श्रद्धालुओं के बीच आस्था का महासंगम; पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

July 16, 2026 at 4:35 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.