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ब्रिक्स समिट में बाधा डालने को लेकर IB का अलर्ट, चीन और रूस से जुड़े विरोध प्रदर्शनों पर एजेंसियों की नजर

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ब्रिक्स समिट पर IB का अलर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 4:10 PM IST

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नई दिल्ली में कल से शुरू हो रहे ब्रिक्स समिट में बाधा डालने की कोशिश हो सकती है. इसको लेकर IB ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया है. इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो खुफिया जानकारी दी है उसके मुताबिक, राजधानी दिल्ली में VVIP मूवमेंट में रुकावट डालने, सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने और गड़बड़ी फैलाने की कोशिशें हो सकती हैं.  

वीओ- सिक्योरिटी इनपुट में ग्रैफिटी, ड्रोन एक्टिविटी और VVIP रूट पर घुसपैठ करने की कोशिशें की जा सकती हैं. इसके बाद एजेंसियों को खास इलाकों में निगरानी बढ़ाने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में तेजी लाने के लिए कहा गया है. अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूरे दिल्ली NCR सतर्कता बढ़ा दी है.  

सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि हिस्सा लेने वाले देशों से जुड़े विवादों और सेंसिटिव मुद्दों का इस्तेमाल समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन करने या रुकावट पैदा करने के लिए किया जा सकता है.

नई दिल्ली में कल से शुरू हो रहे ब्रिक्स समिट में बाधा डालने की कोशिश हो सकती है. इसको लेकर IB ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया है. इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो खुफिया जानकारी दी है उसके मुताबिक, राजधानी दिल्ली में VVIP मूवमेंट में रुकावट डालने, सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने और गड़बड़ी फैलाने की कोशिशें हो सकती हैं.  

वीओ- सिक्योरिटी इनपुट में ग्रैफिटी, ड्रोन एक्टिविटी और VVIP रूट पर घुसपैठ करने की कोशिशें की जा सकती हैं. इसके बाद एजेंसियों को खास इलाकों में निगरानी बढ़ाने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में तेजी लाने के लिए कहा गया है. अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूरे दिल्ली NCR सतर्कता बढ़ा दी है.  

सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि हिस्सा लेने वाले देशों से जुड़े विवादों और सेंसिटिव मुद्दों का इस्तेमाल समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन करने या रुकावट पैदा करने के लिए किया जा सकता है.

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