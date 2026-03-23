IAF की जासूसी का आरोपी दस दिन के रिमांड पर, लाखों रुपए लेकर भेज चुका था लड़ाकू विमानों-मिसाइल सिस्टम की जानकारी - IAF ESPIONAGE ACCUSED
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Published : March 23, 2026 at 8:48 PM IST
असम के डिब्रूगढ़ स्थित छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार एमटीएस सुमित कुमार को राजस्थान इंटेलिजेंस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को 2 अप्रैल तक दस दिन के रिमांड पर राजस्थान इंटेलिजेंस को सौंप दिया है. अब उससे उन स्थानों की तस्दीक करवाई जाएगी, जहां से उसने गोपनीय और सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर के साथ साझा की थी. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी एक बाबा का भक्त है. वह एक सत्संग कार्यक्रम में एक शख्स से मिला, जिसने उसका संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया. इसके बाद से वह लाखों रुपए लेकर लड़ाकू विमानों और मिसाइल सिस्टम की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को मुहैया करवा रहा था. राजस्थान इंटेलिजेंस के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सतवान ने बताया कि आरोपी को शासकीय गुप्त बात अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में रविवार को गिरफ्तार किया गया. उसे आज कोर्ट में पेश कर इंटेलिजेंस ने 12 दिन का रिमांड मांगा. कोर्ट ने उसका 2 अप्रैल तक दस दिन का रिमांड स्वीकृत किया है. अब उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी. उसे छबुआ एयरफोर्स स्टेशन ले जाकर मौका तस्दीक भी करवाई जाएगी. उसने छबुआ एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही बीकानेर स्थित नाल एयरफोर्स स्टेशन सहित देश के अन्य एयरफोर्स स्टेशन के बारे में भी कई जानकारियां साझा की हैं.
असम के डिब्रूगढ़ स्थित छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार एमटीएस सुमित कुमार को राजस्थान इंटेलिजेंस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को 2 अप्रैल तक दस दिन के रिमांड पर राजस्थान इंटेलिजेंस को सौंप दिया है. अब उससे उन स्थानों की तस्दीक करवाई जाएगी, जहां से उसने गोपनीय और सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर के साथ साझा की थी. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी एक बाबा का भक्त है. वह एक सत्संग कार्यक्रम में एक शख्स से मिला, जिसने उसका संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया. इसके बाद से वह लाखों रुपए लेकर लड़ाकू विमानों और मिसाइल सिस्टम की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को मुहैया करवा रहा था. राजस्थान इंटेलिजेंस के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश सतवान ने बताया कि आरोपी को शासकीय गुप्त बात अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में रविवार को गिरफ्तार किया गया. उसे आज कोर्ट में पेश कर इंटेलिजेंस ने 12 दिन का रिमांड मांगा. कोर्ट ने उसका 2 अप्रैल तक दस दिन का रिमांड स्वीकृत किया है. अब उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी. उसे छबुआ एयरफोर्स स्टेशन ले जाकर मौका तस्दीक भी करवाई जाएगी. उसने छबुआ एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही बीकानेर स्थित नाल एयरफोर्स स्टेशन सहित देश के अन्य एयरफोर्स स्टेशन के बारे में भी कई जानकारियां साझा की हैं.