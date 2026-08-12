संसद में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह चर्चा के लिए तैयार हैं और विपक्ष चाहे तो तीन बजे से चर्चा की शुरुआत की जाएगी, और वे सभी वक्ताओं को सुनने के लिए तैयार हैं. हालांकि, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह किसी का लेक्चर नहीं सुनेंगे. संसद परिसर में गृह मंत्री ने कहा, "मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, स्पीकर को एक पत्र सौंपें, हम दोपहर चर्चा शुरू करेंगे, और मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी सवालों के जवाब दूंगा. संसदीय चर्चा के लिए तय नियम और प्रक्रियाएं होती हैं. फिर भी, कुछ लोग मुझसे सिर्फ एक बयान देने के लिए कहते हैं. इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती. यह आपका तरीका हो सकता है, लेकिन यह संसदीय तरीका नहीं है. अमित शाह की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी ने कहा, "विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. जब मैं 'हम' कहता हूं, तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है. छात्रों पर गोली किसने चलाई ? छात्रों को कील लगी लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया ? क्या हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था ? अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं. भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है. वे सदन में नहीं आ सकते."