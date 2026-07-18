भारत के मेक इन इंडिया अभियान ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है. देश में रेलवे की पटरियों पर अब एक ऐसी ट्रेन दौड़ने लगी है जो ना तो कोई धुआं नहीं छोड़ती, ना ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कोई गैस निकलता है. यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि ये है हाइड्रोजन ट्रेन यानी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति.

पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही, भारत दुनिया के उन पांच देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तकनीक है.

आइये अब समझते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन से केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली पैदा करती है. हाइड्रोजन ट्रेन का हार्ट है— प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल यानी PEMFC. यह एक ऐसा उपकरण है जो हाइड्रोजन गैस को बिजली में बदल देता है. पूरी प्रक्रिया कई चरणों में होती है. इसके पहले चरण में ट्रेन के ऊपर या नीचे लगे उच्च दाब वाले सिलेंडरों में हाइड्रोजन गैस स्टोर की जाती है. ये सिलेंडर 350 बार के दबाव पर हाइड्रोजन को सुरक्षित रखते हैं. दूसरे चरण में इस हाइड्रोजन को ईंधन सेल में भेजा जाता है, जहां यह हवा से ली गई ऑक्सीजन के साथ मिलती है. तीसरे चरण में एक रासायनिक प्रतिक्रिया से यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बिजली, हीट और पानी बनाते हैं. चौथे चरण में उत्पादित बिजली ट्रेन की मोटरों को चलाती है और ट्रेन दौड़ने लगती है. पांचवां चरण है बाइ-प्रोडक्ट का. यहां वाप्प और हीट पैदा होती है. इस तकनीक के कई बड़े फायदे हैं. साथ ही, इस तकनीक को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं. ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में इसी बात को विस्तार से समझेंगे.