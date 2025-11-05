ETV Bharat / Videos

राहुल गांधी ने हरियाणा में 'सरकार चोरी' का आरोप लगाया, आठ में से एक मतदाता को 'फर्जी' बताया, बीजेपी ने किया पलटवार - RAHUL ALLEGES ON EC

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 10:44 PM IST

देशभर में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला.राहुल ने दावा किया कि हरियाणा और कर्नाटक में कई लाख वोट फर्जी पाए गए हैं,और चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है.

राहुल गांधी  के मुताबिक कांग्रेस ने एग्जिट पोल में हरियाणा में बढ़त दिखाई, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए.वोटिंग में सेंटर स्तर पर बड़ी हेराफेरी हुई.वहीं बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया

राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि, हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई.उन्होंने कहा कि, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के खिलाफ हाई कोर्ट में वर्तमान में केवल 22 चुनाव याचिकाएं लंबित हैं.

RAHUL GANDHI
RAHUL ALLEGES ON EC
राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप
CLAIMS ONE IN EIGHT VOTERS FAKE
RAHUL ALLEGES ON EC

ETV Bharat Hindi Team

