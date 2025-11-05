देशभर में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला.राहुल ने दावा किया कि हरियाणा और कर्नाटक में कई लाख वोट फर्जी पाए गए हैं,और चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है.

राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस ने एग्जिट पोल में हरियाणा में बढ़त दिखाई, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए.वोटिंग में सेंटर स्तर पर बड़ी हेराफेरी हुई.वहीं बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया

राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि, हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई.उन्होंने कहा कि, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के खिलाफ हाई कोर्ट में वर्तमान में केवल 22 चुनाव याचिकाएं लंबित हैं.