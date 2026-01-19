हैदराबाद में हॉट एयर बैलून महोत्सव संपन्न, तीन दिन तक आसमान बना रहा रंग-बिरंगे गुब्बारों का कैनवस - HYDERABAD HOT AIR BALLOON FESTIVAL
Published : January 19, 2026 at 10:49 PM IST
तेलंगाना पर्यटन विकास निगम ने हैदराबाद हॉट एयर बैलून महोत्सव का आयोजन किया था. सूरज उगने के साथ ही क्षितिज रंगों के कैनवस में बदल जा रहा था. दर्जनों गर्म हवा के गुब्बारे आकाश में धीरे-धीरे तैरते दिखते थे. सुबह-सुबह उनका आकर्षण जादुई था. आम लोग और बाहर से आए सैलानी इस नजारे को देख कर अभिभूत हो जाते थे. तीन दिन चलने वाला महोत्सव सर्दियों का प्रमुख आकर्षण बनकर उभरा. इसे देखने भारी भीड़ पहुंची. शहर के ऊपर धीरे-धीरे तैरते गुब्बारों से हैदराबाद का दुर्लभ हवाई दृश्य देखते ही बनता था. यहां सदियों पुरानी विरासत आधुनिकता के साथ सहजता से घुल मिली हुई हैं.
आसमान में उड़ते रंग-बिरंगे गुब्बारे, चेहरों पर मुस्कान, उत्सव का माहौल और खुशनुमा सर्द हवा के साथ, हैदराबाद हॉट एयर बैलून महोत्सव रविवार को खत्म हुआ. तीन दिन लोगों ने जीभर कर हॉट एयर बैलून महोत्सव का लुत्फ उठाया.
