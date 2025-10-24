ETV Bharat / Videos

हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में भीषण आग, 19 लोगों की मौत, तेलंगाना सरकार ने किया मुआवजे का एलान - THE BURNING BUS IN KARNOOL

October 24, 2025 at 8:25 PM IST

आंध्रप्रदेश के करनूल में बाइक की टक्कर के बाद एक निजी बस में आग लग गई. हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग झुलस गए. बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, जिसे NH-44 पर चिन्नाटेकुर में बाइक ने पीछे से टक्कर मारी. जिस वक्त बस में आग लगी, उसमें दो छोटे बच्चों समेत कुल 41 लोग सवार थे.. कुछ लोग इमरजेंसी दरवाजे को तोड़कर बाहर निकले में कामयाब हो गए.. लेकिन बाकी लोग आग में फंस गए.. बस में सवार ज्यादातर लोग हैदराबाद के थे.. हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्रप्रदेश से सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है.. तेलंगाना सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपये के मुआवजे का एलान किया है.  

