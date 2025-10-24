आंध्रप्रदेश के करनूल में बाइक की टक्कर के बाद एक निजी बस में आग लग गई. हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग झुलस गए. बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, जिसे NH-44 पर चिन्नाटेकुर में बाइक ने पीछे से टक्कर मारी. जिस वक्त बस में आग लगी, उसमें दो छोटे बच्चों समेत कुल 41 लोग सवार थे.. कुछ लोग इमरजेंसी दरवाजे को तोड़कर बाहर निकले में कामयाब हो गए.. लेकिन बाकी लोग आग में फंस गए.. बस में सवार ज्यादातर लोग हैदराबाद के थे.. हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्रप्रदेश से सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है.. तेलंगाना सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपये के मुआवजे का एलान किया है.