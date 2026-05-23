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हैदराबाद जेल की अनोखी पहल…अब आम लोग 24 घंटे बन सकेंगे ‘कैदी’ - FEEL THE JAIL

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Hyderabad central jail feel the jail initiative (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 7:32 PM IST

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चंचलगुडा केंद्रीय जेल में तेलंगाना जेल विभाग ने ‘फील द जेल’ नाम की अनोखी पहल शुरू की है. इस कार्यक्रम के तहत आम लोग अपनी इच्छा से 12 या 24 घंटे जेल में रहकर कैदियों जैसी जिंदगी का अनुभव कर सकते हैं. उन्हें जेल की कोठरी, खाना और पूरी दिनचर्या का पालन करना होगा. अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का मकसद लोगों को आजादी की अहमियत समझाना और जेल जीवन की कठिनाइयों से परिचित कराना है. इसके साथ ही जेल परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां निजाम काल से लेकर आधुनिक जेल सुधारों तक का इतिहास दिखाया गया है. हैदराबाद की यह पहल जागरूकता और सुधार की दिशा में एक अनूठा प्रयोग मानी जा रही है.

चंचलगुडा केंद्रीय जेल में तेलंगाना जेल विभाग ने ‘फील द जेल’ नाम की अनोखी पहल शुरू की है. इस कार्यक्रम के तहत आम लोग अपनी इच्छा से 12 या 24 घंटे जेल में रहकर कैदियों जैसी जिंदगी का अनुभव कर सकते हैं. उन्हें जेल की कोठरी, खाना और पूरी दिनचर्या का पालन करना होगा. अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का मकसद लोगों को आजादी की अहमियत समझाना और जेल जीवन की कठिनाइयों से परिचित कराना है. इसके साथ ही जेल परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां निजाम काल से लेकर आधुनिक जेल सुधारों तक का इतिहास दिखाया गया है. हैदराबाद की यह पहल जागरूकता और सुधार की दिशा में एक अनूठा प्रयोग मानी जा रही है.

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