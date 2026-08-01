नई दिल्ली: दिल्ली में सालों भर पॉल्यूशन की मार दिल्लीवासी को झेलना पड़ता है. क्योंकि दिल्ली में लगातार विकास के नाम पर बड़े-बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि दिल्ली में हरियाली काम है और पॉल्यूशन का लेवल ऐसे माहौल में लगातार बढ़ता जा रहा है. जब दिल्ली में बारिश होता है तब ही दिल्ली में पॉल्यूशन कम होता है अन्यथा दिल्ली में AQI हमेशा 400 के पार देखा जाता है. ऐसे में अब दिल्ली में पॉल्यूशन से बचाव के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार दिल्ली के लोगों से पेड़ लगाने की अपील की जा रही है. इसी करी में आज दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आज ओखला औद्योगिक क्षेत्र के सभी उद्योगपतियों के द्वारा इंडस्ट्रियल इलाके में सैंकड़ो पर लगाए गए और इसकी देखभाल की जिम्मेवारी फैक्ट्री के यंग जेनरेशन को दिया गया. जो पेड़ों की देखभाल भी करेंगे और हर 3 महीने में कौन सा पेड़ लगा कौन सा पेड़ नहीं लगा उसका भी जायजा लेंगे. वहीं पेड़ लगाने वाले लोगों ने कहा कि हम लोग इस पेड़ के माध्यम से अपनी आने वाली जनरेशन को उनका विरासत सौंपना चाहते हैं.