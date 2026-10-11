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नवरात्र के पहले दिन कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़

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कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 11, 2026 at 11:40 AM IST

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नई दिल्ली:आज नवरात्र का पहले दिन दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी गई.नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है. इस मौके पर माता कलका का दर्शन यहां आने वाले भक्तों के लिए सौभाग्य प्रदान करने और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना जाता है. हर साल नौरात्र के मौके पर आने वाले भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है.यहां सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्ध सैनिक बल की तैनाती की गई है. साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से वालेंटियर्स तैनात किए गए है. यहां आज सुबह पहुंचे भक्तों ने बताया कि  प्रशासन ने यहां अच्छी व्यवस्था की है और यहां भक्तों को माता के खुले दर्शन हो रहे हैं.माता कालका के दर्शन करने के लिए सुबह 3:00 बजे से ही श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना जारी है.

नई दिल्ली:आज नवरात्र का पहले दिन दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी गई.नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है. इस मौके पर माता कलका का दर्शन यहां आने वाले भक्तों के लिए सौभाग्य प्रदान करने और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना जाता है. हर साल नौरात्र के मौके पर आने वाले भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है.यहां सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्ध सैनिक बल की तैनाती की गई है. साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से वालेंटियर्स तैनात किए गए है. यहां आज सुबह पहुंचे भक्तों ने बताया कि  प्रशासन ने यहां अच्छी व्यवस्था की है और यहां भक्तों को माता के खुले दर्शन हो रहे हैं.माता कालका के दर्शन करने के लिए सुबह 3:00 बजे से ही श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना जारी है.

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