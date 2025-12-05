ETV Bharat / Videos

रूस के साथ बढ़ता व्यापार घाटा भारत की बड़ी चिंता, व्यापारिक असंतुलन को कैसे दूर करेंगे भारत-रूस?

Published : December 5, 2025 at 8:15 PM IST

भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं, लेकिन पुतिन के इस दौरे में एक ऐसी बात है जो दोनों देशों को और भी गंभीरता से साथ बैठने पर मजबूर कर रही है... वो है तेजी से बढ़ता व्यापार असंतुलन.

भारत और रूस का व्यापार अब करीब 70 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच चुका है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, व्यापार का बड़ा हिस्सा एकतरफा है. 2024-25 में भारत ने रूस को सिर्फ 4.9 अरब डॉलर का माल बेचा, लेकिन रूस से खरीदा पूरे 63.8 अरब डॉलर का यानी व्यापार घाटा 59 अरब डॉलर के करीब.  

भारत रूस को इंजीनियरिंग सामान, दवाएं और केमिकल्स भेजता है, जबकि रूस से भारी मात्रा में आता है कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उर्वरक. दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, हालांकि भारत कहता है कि व्यापार ज्यादा संतुलित होना चाहिए. वहीं रूस ने भी संकेत दिया है कि वह भारत से ज्यादा आयात करने को तैयार है ताकि ये बढ़ता हुआ अंतर कम किया जा सके.

अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि तेजी से बढ़ते व्यापार को ज्यादा से ज्यादा संतुलित बनाया जाए, यही पुतिन के इस दौरे का एक प्रमुख फोकस एरिया भी है.

भारत रूस व्यापार घाटा
INDIA RUSSIA TRADE DEFICIT
भारत रूस की दोस्ती
MODI PUTIN TALK
INDIA RUSSIA TRADE DEFICIT

ETV Bharat Hindi Team

