एलन मस्क के 442 मिलियन डॉलर, ट्रंप की सियासत पर कितना असर?

अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनाव सिर्फ कांग्रेस की सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे की भी बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में रिपब्लिकन पार्टी के साथ खड़े हैं दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल एलन मस्क... जिनका राजनीतिक योगदान 442 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है.

‘द हिल’ की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने अक्टूबर में अपने राजनीतिक संगठन ‘अमेरिका पीएसी’ को 76.8 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त रकम दी, इससे पहले वो 366 मिलियन डॉलर का राजनीतिक योगदान दे चुके थे. नई रकम के बाद मिडटर्म चुनावों के लिए उनका कुल राजनीतिक खर्च 442 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया. अमेरिका पीएसी एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है, जो चुनावों में उम्मीदवारों के समर्थन या विरोध में प्रचार और दूसरी चुनावी गतिविधियों पर पैसा खर्च करता है. मस्क का समर्थन सिर्फ एक उम्मीदवार तक सीमित नहीं है, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े कई चुनावी संगठनों और अहम मुकाबलों तक फैला है. इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है टेक्सास की सीनेट सीट... जहां रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन का मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जेम्स तालारिको से है.

सितंबर में मस्क ने रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले ‘सीनेट लीडरशिप फंड’ को दो किस्तों में कुल 158 मिलियन डॉलर दिए. पहली किस्त 75 मिलियन और दूसरी 83 मिलियन डॉलर की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फंड ने दोनों किस्तों के बराबर रकम अगले दिन टेक्सास पीएसी को भेजी, जो पैक्सटन का समर्थन कर रहा है यानी मस्क की रकम एक दूसरे राजनीतिक संगठन के रास्ते उस चुनावी मुकाबले तक पहुंची, जहां रिपब्लिकन अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

टेक्सास की इस लड़ाई में ट्रंप की भूमिका भी अहम है. राष्ट्रपति ट्रंप ने केन पैक्सटन का समर्थन किया है. इसके अलावा, ट्रंप से जुड़े राजनीतिक संगठन ‘मागा इंक.’ ने भी पैक्सटन के समर्थन और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रचार के लिए 10 मिलियन डॉलर के विज्ञापन अभियान की घोषणा की थी.

मस्क ने अपने ट्रस्ट के जरिए पैक्सटन का समर्थन करने वाले एक अन्य संगठन ‘लोन स्टार लिबर्टी पीएसी’ को भी 10 मिलियन डॉलर दिए. ध्यान रहे, ये उस टेक्सास पीएसी से अलग संगठन है, जिसे सीनेट लीडरशिप फंड के जरिए 158 मिलियन डॉलर मिले. इस तरह टेक्सास की एक सीनेट सीट पर मस्क और ट्रंप से जुड़े राजनीतिक नेटवर्क, दोनों की आर्थिक ताकत दिखाई दे रही है. मस्क ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले ‘कांग्रेसनल लीडरशिप फंड’ को 20 मिलियन डॉलर दिए। इसके अलावा, ‘रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन’ को 10 मिलियन और ‘रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल्स एसोसिएशन’ को 2 मिलियन डॉलर का योगदान दिया. उनका अमेरिका पीएसी भी कई कड़े चुनावी मुकाबलों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में सक्रिय है. ये पहली बार नहीं है जब मस्क ने ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ी रकम लगाई हो. 2024 के चुनावी चक्र में भी वह ट्रंप और दूसरे रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च कर चुके थे. इस बार दांव इसलिए भी बड़ा है, क्योंकि 3 नवंबर के मिडटर्म चुनाव में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट पर नियंत्रण तय होगा. नतीजों का असर ट्रंप के विधायी एजेंडे और वॉशिंगटन में उनकी पार्टी की राजनीतिक ताकत पर पड़ सकता है. वहीं, सितंबर में प्रकाशित ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के एक सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 37 प्रतिशत दर्ज की गई थी. ऐसे राजनीतिक माहौल में रिपब्लिकन अभियानों को मिलने वाली बड़ी रकम कितनी मददगार साबित होती है, ये चुनाव के नतीजों से ही साफ होगा.

Conclusion: