174 सालों में आया सबसे शक्तिशाली तूफान 'मेलिसा' जमैका और क्यूबा में कैसे मचा सकता है तबाही? - MELISSA HURRICANE
By PTI
Published : October 28, 2025 at 10:35 PM IST
किंग्सटनः तूफान मेलिसा कैरिबियाई द्वीपीय देश जमैका में पूर्वी मानक समय के मुताबिक मंगलवार सुबह दस्तक देगा. भारत में ये वक्त मंगलवार शाम का होगा. मेलिसा को श्रेणी 5 के तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ये 174 साल पहले रिकॉर्ड रखने की शुरुआत के बाद से द्वीप पर आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है.
पूर्वानुमान के मुताबिक, तूफान मेलिसा द्वीप पर तिरछे ढंग से आगे बढ़ेगा, दक्षिण में सेंट एलिजाबेथ पैरिश के पास से दाखिल होगा और उत्तर में सेंट ऐन पैरिश के आसपास से निकल जाएगा. विनाशकारी तबाही की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है. ऐसे में तूफान के पहुंचने से कुछ घंटे पहले, जमैका सरकार ने कहा है कि उसने पूरी तैयारी कर ली है. दक्षिणी जमैका में चार मीटर तक ऊंची जानलेवा तूफानी लहरें उठने की आशंका है.
जमैका के बाद मेलिसा के एक शक्तिशाली तूफान के रूप में पूर्वी क्यूबा में दस्तक देने की आशंका है. इसके मद्देनजर, क्यूबा के अधिकारी इस इलाके में रहने वाले छह लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं. क्यूबा के जिन शहरों में तूफान भीषण तबाही मचा सकता है उनमें देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर सैंटियागो डे क्यूबा भी शामिल है.
