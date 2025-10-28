ETV Bharat / Videos

174 सालों में आया सबसे शक्तिशाली तूफान 'मेलिसा' जमैका और क्यूबा में कैसे मचा सकता है तबाही? - MELISSA HURRICANE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : October 28, 2025 at 10:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

किंग्सटनः तूफान मेलिसा कैरिबियाई द्वीपीय देश जमैका में पूर्वी मानक समय के मुताबिक मंगलवार सुबह दस्तक देगा. भारत में ये वक्त मंगलवार शाम का होगा. मेलिसा को श्रेणी 5 के तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ये 174 साल पहले रिकॉर्ड रखने की शुरुआत के बाद से द्वीप पर आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है.

पूर्वानुमान के मुताबिक, तूफान मेलिसा द्वीप पर तिरछे ढंग से आगे बढ़ेगा, दक्षिण में सेंट एलिजाबेथ पैरिश के पास से दाखिल होगा और उत्तर में सेंट ऐन पैरिश के आसपास से निकल जाएगा. विनाशकारी तबाही की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है. ऐसे में तूफान के पहुंचने से कुछ घंटे पहले, जमैका सरकार ने कहा है कि उसने पूरी तैयारी कर ली है. दक्षिणी जमैका में चार मीटर तक ऊंची जानलेवा तूफानी लहरें उठने की आशंका है.

जमैका के बाद मेलिसा के एक शक्तिशाली तूफान के रूप में पूर्वी क्यूबा में दस्तक देने की आशंका है. इसके मद्देनजर, क्यूबा के अधिकारी इस इलाके में रहने वाले छह लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं. क्यूबा के जिन शहरों में तूफान भीषण तबाही मचा सकता है उनमें देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर सैंटियागो डे क्यूबा भी शामिल है.

किंग्सटनः तूफान मेलिसा कैरिबियाई द्वीपीय देश जमैका में पूर्वी मानक समय के मुताबिक मंगलवार सुबह दस्तक देगा. भारत में ये वक्त मंगलवार शाम का होगा. मेलिसा को श्रेणी 5 के तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ये 174 साल पहले रिकॉर्ड रखने की शुरुआत के बाद से द्वीप पर आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है.

पूर्वानुमान के मुताबिक, तूफान मेलिसा द्वीप पर तिरछे ढंग से आगे बढ़ेगा, दक्षिण में सेंट एलिजाबेथ पैरिश के पास से दाखिल होगा और उत्तर में सेंट ऐन पैरिश के आसपास से निकल जाएगा. विनाशकारी तबाही की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है. ऐसे में तूफान के पहुंचने से कुछ घंटे पहले, जमैका सरकार ने कहा है कि उसने पूरी तैयारी कर ली है. दक्षिणी जमैका में चार मीटर तक ऊंची जानलेवा तूफानी लहरें उठने की आशंका है.

जमैका के बाद मेलिसा के एक शक्तिशाली तूफान के रूप में पूर्वी क्यूबा में दस्तक देने की आशंका है. इसके मद्देनजर, क्यूबा के अधिकारी इस इलाके में रहने वाले छह लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं. क्यूबा के जिन शहरों में तूफान भीषण तबाही मचा सकता है उनमें देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर सैंटियागो डे क्यूबा भी शामिल है.

For All Latest Updates

TAGGED:

STRONGEST HURRICANE
HURRICANE HIT JAMAICA
मेलिसा तूफान
MELISSA HURRICANE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

PTI

...view details

संबंधित ख़बरें

lifted weighted his ears

पंजाब के लुधियाना के अमरीक ने कान से उठाया 84.5 किलोग्राम वजन, गिनीज बुक में दर्ज कराया नाम

October 28, 2025 at 10:33 PM IST
Bus Hits High Tension Line

जयपुर में बस के हाईटेंशन बिजली लाइन से टकराने से दो मजदूरों की जलकर मौत, एक दर्जन घायल

October 28, 2025 at 9:29 PM IST
Cyclone Montha

तट से टकराया चक्रवात मोंथा, तेज हवा के साथ बारिश, 160 ट्रेनें प्रभावित

October 28, 2025 at 9:14 PM IST
अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती

ईरान में बंधक बने 4 गुजराती रिहा, अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती

October 28, 2025 at 8:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.