ETV Bharat / Videos

लोक आस्था का महापर्व छठ: जानिए, कैसे तैयार होता है महाप्रसाद ठेकुआ? क्या है इसकी खासियत? - HOW MAHA PRASAD THEKUA IS PREPARED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 7:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सूर्य उपासना का महापर्व छठ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भाष्कर को अर्घ्य दिया गया और मंगलवार की सुबह उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. महापर्व छठ का सबसे जरूरी प्रसाद ठेकुआ है, जिसे महाप्रसाद भी कहा जाता है. ठेकुआ को घर में ही घी, गुड़, आटा और औषधियों से  बड़ी ही पवित्रता से तैयार किया जाता है. ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले आटा तैयार किया जाता है। गेहूं को धोकर सुखाया जाता है, फिर चक्की में पीसा जाता है. तैयार आटे में घी मिलाया जाता है. फिर दूसरी ओर गुड़ में पानी मिलाकर उसे आटे में थोड़ा-थोड़ा कर डाला जाता है.. उसमें सौंफ, नारियल आदि भी मिलाए जाते हैं. ठेकुआ के आटे को गूंथने की जरूरत नहीं होती है.. बस उसे अच्छी तरह मिलाया जाता है. अच्छी तरह मिले हुए आटे  को सांचे में ढालकर आकार दिया जाता है.. आखिर में उसे घी में फ्राई किया जाता है. महाप्रसाद ठेकुआ बनाने में काफी मेहनत लगती है. घर के सभी लोग मिलकर पूरी पवित्रता, श्रद्धा और भक्ति के साथ महाप्रसाद तैयार करते हैं.

सूर्य उपासना का महापर्व छठ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भाष्कर को अर्घ्य दिया गया और मंगलवार की सुबह उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. महापर्व छठ का सबसे जरूरी प्रसाद ठेकुआ है, जिसे महाप्रसाद भी कहा जाता है. ठेकुआ को घर में ही घी, गुड़, आटा और औषधियों से  बड़ी ही पवित्रता से तैयार किया जाता है. ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले आटा तैयार किया जाता है। गेहूं को धोकर सुखाया जाता है, फिर चक्की में पीसा जाता है. तैयार आटे में घी मिलाया जाता है. फिर दूसरी ओर गुड़ में पानी मिलाकर उसे आटे में थोड़ा-थोड़ा कर डाला जाता है.. उसमें सौंफ, नारियल आदि भी मिलाए जाते हैं. ठेकुआ के आटे को गूंथने की जरूरत नहीं होती है.. बस उसे अच्छी तरह मिलाया जाता है. अच्छी तरह मिले हुए आटे  को सांचे में ढालकर आकार दिया जाता है.. आखिर में उसे घी में फ्राई किया जाता है. महाप्रसाद ठेकुआ बनाने में काफी मेहनत लगती है. घर के सभी लोग मिलकर पूरी पवित्रता, श्रद्धा और भक्ति के साथ महाप्रसाद तैयार करते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW MAHA PRASAD THEKUA IS PREPARED
WHAT IS SPECIAL IN THEKUA
महापर्व छठ
ठेकुआ कैसे बनाते हैं
HOW MAHA PRASAD THEKUA IS PREPARED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

MONTHA CYCLONE

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' की आशंका, प्रशासन ने की ये तैयारियां

October 27, 2025 at 6:51 PM IST
झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट

समुद्री 'कचरे' को बनाया खजाना! झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट

October 26, 2025 at 11:03 PM IST
Haryana biggest gangster arrested

हरियाणा के बड़े गैंगस्टर गिरफ्तार, विदेश में ले रखी थी शरण

October 26, 2025 at 11:03 PM IST
पति की मौत, पत्नी सुरक्षित

केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड, मलबे में दबकर पति की मौत, मुश्किल से बची पत्नी की जिंदगी

October 26, 2025 at 10:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.