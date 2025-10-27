लोक आस्था का महापर्व छठ: जानिए, कैसे तैयार होता है महाप्रसाद ठेकुआ? क्या है इसकी खासियत? - HOW MAHA PRASAD THEKUA IS PREPARED
Published : October 27, 2025 at 7:43 PM IST
सूर्य उपासना का महापर्व छठ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भाष्कर को अर्घ्य दिया गया और मंगलवार की सुबह उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. महापर्व छठ का सबसे जरूरी प्रसाद ठेकुआ है, जिसे महाप्रसाद भी कहा जाता है. ठेकुआ को घर में ही घी, गुड़, आटा और औषधियों से बड़ी ही पवित्रता से तैयार किया जाता है. ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले आटा तैयार किया जाता है। गेहूं को धोकर सुखाया जाता है, फिर चक्की में पीसा जाता है. तैयार आटे में घी मिलाया जाता है. फिर दूसरी ओर गुड़ में पानी मिलाकर उसे आटे में थोड़ा-थोड़ा कर डाला जाता है.. उसमें सौंफ, नारियल आदि भी मिलाए जाते हैं. ठेकुआ के आटे को गूंथने की जरूरत नहीं होती है.. बस उसे अच्छी तरह मिलाया जाता है. अच्छी तरह मिले हुए आटे को सांचे में ढालकर आकार दिया जाता है.. आखिर में उसे घी में फ्राई किया जाता है. महाप्रसाद ठेकुआ बनाने में काफी मेहनत लगती है. घर के सभी लोग मिलकर पूरी पवित्रता, श्रद्धा और भक्ति के साथ महाप्रसाद तैयार करते हैं.
