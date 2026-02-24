गृह मंत्रालय ने पहली बार गृह मंत्रालय ने नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जारी की है, जिसके मुताबिक भारत को अब जमीन ही नहीं, बल्कि हवा और समुद्र के रास्ते भी आतंक का खतरा है. सीमा पार बैठे आतंकी हैंडलर नई तकनीक का इस्तेमाल कर भारत में हमलों की योजना बना रहे हैं. गृह मंत्रालय की नई आतंकवाद-विरोधी नीति ‘प्रहार’ से खुलासा हुआ है कि ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेजे जा रहे हैं. डार्क वेब पर बैठकर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही है और देश के अंदर स्लीपर सेल को सक्रिय करने की कोशिश हो रही है.

इतना ही नहीं, आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड ऐप, डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए फंडिंग, भर्ती और नेटवर्क चला रहे हैं, जिससे उनका गुमनाम रहकर काम करना आसान हो गया है.

पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन भारत के युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

गृह मंत्रालय के मुताबिक, इन खतरों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, मल्टी एजेंसी सेंटर, एनएसजी और राज्य पुलिस के बीच रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को और मजबूत किया जा रहा है. साथ ही युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं.