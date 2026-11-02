समुद्र में कैसे जन्म लेते हैं चक्रवातीय तूफान? जानिए 'मुरासु' के बनने और इसके खौफ की पूरी कहानी

बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर हलचल है! अभी अर्नब के असर से इलाके उबर ही रहे थे कि अब आ रहा है एक और चक्रवातीय तूफान. मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना'गहरा दबाव' अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है. आज देर रात ये आंध्रप्रदेश की तट से टकराएगा. जिसके कारण 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कई राज्यों में भारी बारिश होगी.

अब बात इसके नाम की. हर तूफान का नाम यूं ही नहीं रखा जाता. तूफानों का नाम रखने के लिए उत्तर हिंद महासागर के 13 देशों ने नामों की एक साझा सूची बनाई है और बारी-बारी से तूफानों को नाम दिए जाते हैं. 'मुरासु' नाम भारत ने सुझाया है. तमिल भाषा में मुरासु का मतलब होता है-ढोल. इस नाम को रखने का मकसद सीधा है: चेतावनी देते वक्त कोई भ्रम न की स्थिति ना हो. पुराने जमाने में ढोल बजाकर मुनादी की जाती थी यानी घोषणा, संदेश और चेतावनी की जानकारी दी जाती थी.

चक्रवातीय तूफानों का जन्म समुद्र के ऊपर कम दाब का क्षेत्र बनने से होता है. पहले, समुद्र की सतह गर्म होती है. आमतौर पर 26 डिग्री से ज़्यादा. गर्म पानी से भाप उठती है. भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है और गर्मी छोड़ती है. इससे और हवा ऊपर खिंचती है और नीचे दबाव घटता जाता है. अब उस खाली को जगह भरने के लिए आसपास की हवा दौड़ती है. धरती के घूमने की वजह से ये हवा सीधी नहीं जाती, घूमने लगती है. उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की उलटी दिशा में घूमती है. जैसे-जैसे हवा तेज होती है, वैसे वैसे पहले डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन और फिर चक्रवाती तूफान बनता है. मुरासु की हवा 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है, इसलिए इसे 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है. जब ये तूफान जमीन पर पहुंचता है तो यहां नमी का स्रोत कट जाता है, इसलिए तूफान धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगता है.

चक्रवातीय तूफान से तटीय इलाकों में खतरा तीन चीजों से होता है. पहला, तेज़ हवा. इससे कच्चे मकान, बिजली के खंभे, पेड़ और होर्डिंग गिर सकते हैं और इससे जानमाल की भारी क्षति होने की आशंका होती है. दूसरा, भारी बारिश। इससे शहरों में जलभराव और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है. और तीसरा, जो अक्सर सबसे जानलेवा होता है और वो है तूफानी लहरें। तूफान के साथ समुद्र का पानी तट पर चढ़ आता है और समुद्र के किनारे की बस्तियों में घुस जाता है. पिछले चक्रवात अर्नब के वक्त IMD ने आंध्र के निचले इलाकों में करीब एक से डेढ़ मीटर ऊंची सर्ज की चेतावनी दी थी.

इन्हीं लहरों की वजह से मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया जाता है और तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जाता है.

अब सवाल ये कि तूफान की गति और बारिश का अंदाजा लगता कैसे है? इसके लिए मौसम विभाग चार चीजों का सहारा लेता है, वो हैं सैटेलाइट की तस्वीरें, तटों पर लगे रडार, समुद्र में तैरते उपकरण, और सुपर कंप्यूटर के मॉडल. इन सबसे तूफान की जगह, दिशा और रफ्तार निकाली जाती है. जहां तक मुरासु तूफान की बात है तो इसका सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश पर होगा. IMD के मुताबिक तूफान 2 नवंबर की रात साढ़े ग्यारह बजे से 3 नवंबर की सुबह चार बजे के बीच, नेल्लोर और नरसापुर के बीच, ओंगोल के करीब तट पार करेगा. उस वक्त हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है. मुरासु की वजह से बापटला, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लोर में रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, तेलंगाना में भारी बारिश के ऑरेंज और येलो अलर्ट हैं, साथ ही तेज़ हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है.