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इंडोनेशिया से ओडिशा कैसे पहुंचे ऑरंगुटान, कौन कर रहा तस्करी?

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ओडिशा कैसे पहुंचे ऑरंगुटान ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 10:42 PM IST

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बालासोर से 5 ऑरंगुटान (Orangutan) के बच्चों को बचाए जाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ये कहां से आए और कैसे आए? यह एक बड़ा सवाल बन गया है. राज्य सरकार इस बात को प्राथमिकता दे रही है कि यह कैसे यहां के माहौल में कैसे ढले और स्वस्थ रहे. वन्यजीव संरक्षण सोसायटी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह ऑरंगुटान अब स्वस्थ है. वह खा रहा है, खेल रहा है और उम्मीद है कि धीरे-धीरे यहां के माहौल में ढल जाएगा. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने साफ कर दिया है कि ओडिशा को कभी भी विदेशी वन्यजीवों की अवैध तस्करी का ट्रांजिट रूट नहीं बनने दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि यदि इस अवैध परिवहन में कोई नेटवर्क शामिल है, तो उसकी पहचान कर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने उस रूट का पता लगाने के निर्देश दिए हैं जिससे इन दुर्लभ जीवों को ओडिशा लाया गया था.

बालासोर से 5 ऑरंगुटान (Orangutan) के बच्चों को बचाए जाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ये कहां से आए और कैसे आए? यह एक बड़ा सवाल बन गया है. राज्य सरकार इस बात को प्राथमिकता दे रही है कि यह कैसे यहां के माहौल में कैसे ढले और स्वस्थ रहे. वन्यजीव संरक्षण सोसायटी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह ऑरंगुटान अब स्वस्थ है. वह खा रहा है, खेल रहा है और उम्मीद है कि धीरे-धीरे यहां के माहौल में ढल जाएगा. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने साफ कर दिया है कि ओडिशा को कभी भी विदेशी वन्यजीवों की अवैध तस्करी का ट्रांजिट रूट नहीं बनने दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि यदि इस अवैध परिवहन में कोई नेटवर्क शामिल है, तो उसकी पहचान कर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने उस रूट का पता लगाने के निर्देश दिए हैं जिससे इन दुर्लभ जीवों को ओडिशा लाया गया था.

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