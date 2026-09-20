सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूतियों का हमला, बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का आरोप

सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले का आरोप लगाया है. सऊदी अरब का कहना है कि हूतियों ने उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं. हूतियों के साथ लड़ाई बढ़ने और ईरान युद्ध में एक नया मोर्चा खुलने के बाद से रियाद पर हमले की ये पहली घटना है. रियाद के कुछ निवासियों ने धमाके की आवाज सुनी और बाद में कुछ लोगों ने हवाई अड्डे के पास धुएं का गुबार देखा. हालांकि किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है. सऊदी अरब ने दावा किया है कि हूतियों के हमले को नाकाम कर दिया गया है. बयान में ये भी कहा गया कि हूतियों ने लाल सागर के बंदरगाह शहर यानबू और ताइफ, बायश और फरासान में सार्वजनिक जगहों पर हमले करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी नाकाम कर दिया गया. रियाद पर हमले के दावों के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में मौजूद अपने नागरिकों से सतर्क रहने और फ्लाइट रद्द होने या यात्रा में अन्य रुकावटों के लिए तैयार रहने को कहा है.