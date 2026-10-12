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रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला: हैदराबाद के IT इंजीनियर की मौत, परिवार के तीन सदस्य घायल

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रियाद एयरपोर्ट पर हमला: हैदराबाद के IT इंजीनियर की मौत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2026 at 1:52 PM IST

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सऊदी अरब के रियाद में एयरपोर्ट पर हुए हमले में हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ अली की मौत हो गई. यूसुफ अली हैदराबाद के मेहदीपट्टनम के रहने वाले थे. वे दस साल पहले सऊदी अरब चले गए थे और वहां आईटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे. उनकी पत्नी समीरा और उनके तीन बच्चे पिछले दो साल से हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में रह रहे थे. यूसुफ अली 15 दिन पहले सऊदी अरब से शहर आए थे. इसी महीने की 2 तारीख को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां से लौटे थे. शनिवार को परिवार मदीना जाने के इरादे से रियाद एयरपोर्ट पहुंचा, तभी हमला हुआ जिसमें यूसुफ अली गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी की और उनके दोनों पैर काट दिए. जैसे ही लगा कि वे ठीक हो रहे हैं, रविवार सुबह उन्हें जोरदार हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई. MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर इस खबर को कन्फर्म किया. हमले में यूसुफ की पत्नी और बेटी सुरक्षित हैं, जबकि उनके दो घायल बेटे और उनकी भाभी अतिया सुल्ताना घायल हो गए. जिनका अभी इलाज चल रहा है. मामला दस अक्टूबर का है, जब सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया. हमले में एक भारतीय समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई. इस हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए. दुनियाभर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की.  

सऊदी अरब के रियाद में एयरपोर्ट पर हुए हमले में हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ अली की मौत हो गई. यूसुफ अली हैदराबाद के मेहदीपट्टनम के रहने वाले थे. वे दस साल पहले सऊदी अरब चले गए थे और वहां आईटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे. उनकी पत्नी समीरा और उनके तीन बच्चे पिछले दो साल से हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में रह रहे थे. यूसुफ अली 15 दिन पहले सऊदी अरब से शहर आए थे. इसी महीने की 2 तारीख को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां से लौटे थे. शनिवार को परिवार मदीना जाने के इरादे से रियाद एयरपोर्ट पहुंचा, तभी हमला हुआ जिसमें यूसुफ अली गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी की और उनके दोनों पैर काट दिए. जैसे ही लगा कि वे ठीक हो रहे हैं, रविवार सुबह उन्हें जोरदार हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई. MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर इस खबर को कन्फर्म किया. हमले में यूसुफ की पत्नी और बेटी सुरक्षित हैं, जबकि उनके दो घायल बेटे और उनकी भाभी अतिया सुल्ताना घायल हो गए. जिनका अभी इलाज चल रहा है. मामला दस अक्टूबर का है, जब सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया. हमले में एक भारतीय समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई. इस हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए. दुनियाभर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की.  

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