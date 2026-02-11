सड़क हादसे का दिलदहला देने वाला वीडियो, दो टुकड़ों में बंटे दो ट्रैक्टर - UJJAIN HORRIFYING ACCIDENT
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 9:56 PM IST
उज्जैन : महिदपुर तहसिल क्षेत्र से सड़क हादसे का दिलदहला देने वाला वीडियो सामने आया है. ये हादसा इतना भीषण था कि दो ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बंट गए और तेज रफ्तार कार के परखच्चे उड़ गए. सबसे हैरानी और राहत की बात यह है कि इतने भीषण हादसे के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई है. हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं. सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद इसे एक चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शी तन्मय ने बताया, '' मौके पर जनहानि तो नहीं हुई लेकिन दोनों वाहनों में 2-2 लोग सवार थे. एक को ज्यादा चोट आई है और उसे महिपदुर के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया है. महीदपुर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने कहा, '' थाने से 1 किलोमीटर दूर काजीखेड़ी गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने घोंसला मार्ग पर ये हादसा हुआ है. गनीमत है कोई जनहानि नहीं हुई है.''
