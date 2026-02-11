ETV Bharat / Videos

सड़क हादसे का दिलदहला देने वाला वीडियो, दो टुकड़ों में बंटे दो ट्रैक्टर - UJJAIN HORRIFYING ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सड़क हादसे का दिलदहला देने वाला वीडियो (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 9:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : महिदपुर तहसिल क्षेत्र से सड़क हादसे का दिलदहला देने वाला वीडियो सामने आया है. ये हादसा इतना भीषण था कि दो ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बंट गए और तेज रफ्तार कार के परखच्चे उड़ गए. सबसे हैरानी और राहत की बात यह है कि इतने भीषण हादसे के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई है. हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं. सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद इसे एक चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शी तन्मय ने बताया, '' मौके पर जनहानि तो नहीं हुई लेकिन दोनों वाहनों में 2-2 लोग सवार थे. एक को ज्यादा चोट आई है और उसे महिपदुर के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया है. महीदपुर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने कहा, '' थाने से 1 किलोमीटर दूर काजीखेड़ी गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने घोंसला मार्ग पर ये हादसा हुआ है. गनीमत है कोई जनहानि नहीं हुई है.''

उज्जैन : महिदपुर तहसिल क्षेत्र से सड़क हादसे का दिलदहला देने वाला वीडियो सामने आया है. ये हादसा इतना भीषण था कि दो ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बंट गए और तेज रफ्तार कार के परखच्चे उड़ गए. सबसे हैरानी और राहत की बात यह है कि इतने भीषण हादसे के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई है. हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं. सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद इसे एक चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शी तन्मय ने बताया, '' मौके पर जनहानि तो नहीं हुई लेकिन दोनों वाहनों में 2-2 लोग सवार थे. एक को ज्यादा चोट आई है और उसे महिपदुर के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया है. महीदपुर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने कहा, '' थाने से 1 किलोमीटर दूर काजीखेड़ी गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने घोंसला मार्ग पर ये हादसा हुआ है. गनीमत है कोई जनहानि नहीं हुई है.''

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN ACCIDENT VIDEO
UJJAIN ROAD ACCIDENT
MADHYA PRADESH NEWS
UJJAIN TRACTOR CAR ACCIDENT
UJJAIN HORRIFYING ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Mika Singh worshipped Baba Mahakal

बाबा महाकाल के दरबार में मीका सिंह ने लगाई हाजिरी, नंदी हॉल में बैठ 2 घंटे की शिव-साधना

February 7, 2026 at 1:15 PM IST
Ranthambore Tiger reached Kuno National Park

कूनो नेशनल पार्क पहुंचा राजस्थान का बादशाह, चीतों के घर में टाइगर की एंट्री से हड़कंप

February 5, 2026 at 10:37 PM IST
NARMADAPURAM PASSENGER SLIP TRAIN

ट्रेन के नीचे जाने ही वाला था यात्री, RPF जवान ने जोखिम उठाकर बचाया

February 5, 2026 at 1:05 PM IST
Rare Sight 8 Bird Species

पवई वनपरिक्षेत्र के तालाब किनारे 8 पक्षी प्रजातियों का दुर्लभ दृश्य एक फ्रेम में

February 3, 2026 at 1:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.