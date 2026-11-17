उत्तराखंड में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के गूलर के पास हरिद्वार से जोशीमठ जा रही एक बस अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही मुनिकीरेती थाना पुलिस, गूलर, शिवपुरी और ब्यासी चौकी का पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा. इसके साथ ही, SDRF, फायर सर्विस और एंबुलेंस की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया. SDRF की टीमों ने खाई में उतरकर राहत और बचाव का काम शुरू किया. पुलिस और फायर सर्विस के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. घायलों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया जा रहा है, जहां से उन्हें एंबुलेंस पर अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई. अभी तक 8 मृतकों के शवों को निकाला जा चुका है. रेस्क्यू अभियान की निगरानी के लिए सीनियर अधिकारी वहां मौजूद हैं.

घायलों में से 18 लोग एम्स ऋषिकेश और बाकी 7 लोगों को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, रेस्क्यू पूर्ण हो चुका है. घायलों के उपचार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और मृतकों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उनके परिजनों से संपर्क किया जा सके.

हादसे की वजह से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. फिलहाल, हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है और हादसे के कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा.