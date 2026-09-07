असम में खौफनाक वारदात, पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या, सिर काटकर फ्रिज में रखा

असम के गुवाहाटी शहर के हाटीगांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी 25 साल की पत्नी से बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई. हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतका की पहचान नूनमती इलाके की रहने वाली रिया तालुकदार गोस्वामी के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 25 साल की शादीशुदा महिला की हत्या करने के बाद उसका कटा हुआ सिर बशिष्ठपुर इलाके में एक फ्लैट में रेफ्रिजरेटर के अंदर एक पॉलीथीन बैग में पैक मिला. इस केस की जांच में जुटी पुलिस टीम ने बताया कि हत्या बहुत बेरहमी से की गई है. उन्होंने बताया कि हत्यारे ने पहले गला काटा फिर उसके बाद उसकी उंगलियां भी काट दीं.