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होर्मुज पर ईरान की दो टूक: ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबफ ने कहा- अब पुरानी स्थिति में कभी नहीं लौटेगा

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होर्मुज पर ईरान की दो टूक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2026 at 12:37 PM IST

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होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले वाली अपनी स्थिति में कभी वापस नहीं आएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि तेहरान और ओमान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस वॉटरवे की देखरेख पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं.

गालिबफ ने इशारा किया कि होर्मुज स्ट्रेट को चलाने वाले भविष्य के इंतजाम युद्ध से पहले के इंतजामों से अलग होंगे. पानी के रास्ते तक बिना रोक-टोक के इंटरनेशनल एक्सेस के विचार को खारिज करते हुए गालिबफ ने तर्क दिया कि इसके नियम इसके बॉर्डर से लगे देशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.

गालिबफ ने अल-जजीरा को बताया, 'वहां कोई 'फ्री वॉटर्स' नहीं है, और 1982 (यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी) स्ट्रेट पर लागू नहीं होता है. होर्मुज स्ट्रेट के अंदर के नियम इसके बॉर्डर से लगे दो तटीय देशों के कानूनों से चलते हैं.'

वॉशिंगटन के साथ डिप्लोमैटिक बातचीत की संभावनाओं पर गालिबफ ने कहा, 'तेहरान ने कतर के जरिए अमेरिका को अपना जवाब दे दिया है, जो मीडिएटर का काम कर रहा था, और शांति बातचीत में शामिल होने के लिए सात शर्तें रखी हैं. ईरान अब अमेरिका से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है और गेंद अब अमेरिका के पाले में है.'  

तेहरान की मांगों को बताते हुए गालिबफ ने कहा कि उनमें अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंध हटाना, ईरान के फ्रीज किए गए फंड को रिलीज करना, सभी फ्रंट पर दुश्मनी खत्म करना और युद्ध को खत्म करने का एलान करना शामिल है.

किसी भी नए अमेरिकी मिलिट्री एक्शन के खिलाफ चेतावनी देते हुए गालिबफ ने कहा कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान पर नए हमले किए तो ट्रंप को एक और हार का सामना करना पड़ेगा. 

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले वाली अपनी स्थिति में कभी वापस नहीं आएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि तेहरान और ओमान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस वॉटरवे की देखरेख पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं.

गालिबफ ने इशारा किया कि होर्मुज स्ट्रेट को चलाने वाले भविष्य के इंतजाम युद्ध से पहले के इंतजामों से अलग होंगे. पानी के रास्ते तक बिना रोक-टोक के इंटरनेशनल एक्सेस के विचार को खारिज करते हुए गालिबफ ने तर्क दिया कि इसके नियम इसके बॉर्डर से लगे देशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.

गालिबफ ने अल-जजीरा को बताया, 'वहां कोई 'फ्री वॉटर्स' नहीं है, और 1982 (यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी) स्ट्रेट पर लागू नहीं होता है. होर्मुज स्ट्रेट के अंदर के नियम इसके बॉर्डर से लगे दो तटीय देशों के कानूनों से चलते हैं.'

वॉशिंगटन के साथ डिप्लोमैटिक बातचीत की संभावनाओं पर गालिबफ ने कहा, 'तेहरान ने कतर के जरिए अमेरिका को अपना जवाब दे दिया है, जो मीडिएटर का काम कर रहा था, और शांति बातचीत में शामिल होने के लिए सात शर्तें रखी हैं. ईरान अब अमेरिका से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है और गेंद अब अमेरिका के पाले में है.'  

तेहरान की मांगों को बताते हुए गालिबफ ने कहा कि उनमें अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंध हटाना, ईरान के फ्रीज किए गए फंड को रिलीज करना, सभी फ्रंट पर दुश्मनी खत्म करना और युद्ध को खत्म करने का एलान करना शामिल है.

किसी भी नए अमेरिकी मिलिट्री एक्शन के खिलाफ चेतावनी देते हुए गालिबफ ने कहा कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान पर नए हमले किए तो ट्रंप को एक और हार का सामना करना पड़ेगा. 

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