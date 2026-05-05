होर्मुज जलडमरूमध्य में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है. US ने इस अहम समुद्री मार्ग को फिर से खोलने के लिए जहाजों को एस्कॉर्ट करना शुरू किया है, जबकि UAE ने आरोप लगाया है कि Iran के ड्रोन हमले से उसके एक पाइपलाइन हब में आग लग गई. वहीं ब्रिटेन ने भी एक मालवाहक जहाज में आग लगने की पुष्टि की है. हालांकि ईरान ने इन आरोपों की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है, लेकिन अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है. इस बढ़ते तनाव के बीच तेल की कीमतों में उछाल आया है और यह सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा संघर्ष-विराम लंबे समय तक टिक पाएगा.