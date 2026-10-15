ETV Bharat / Videos

इंटरनेट बैन पर गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी, कहा- आदेश का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
HOME SECRETARY GOVIND MOHAN SUPREME COURT APOLOGY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2026 at 2:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित किए जाने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश का उल्लंघन किसी भी तरह से जानबूझकर नहीं किया गया था। सरकार ने तर्क दिया कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया था। यह प्रतिबंध केवल 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात रायसीना हिल्स के चार किलोमीटर के दायरे में सेलुलर इंटरनेट सेवाओं तक सीमित था, जबकि वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाएं सुचारू रूप से चालू थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन को रोकने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। गृह सचिव ने अदालत से नोटिस खारिज करने और अपने आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया है।

दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित किए जाने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश का उल्लंघन किसी भी तरह से जानबूझकर नहीं किया गया था। सरकार ने तर्क दिया कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया था। यह प्रतिबंध केवल 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात रायसीना हिल्स के चार किलोमीटर के दायरे में सेलुलर इंटरनेट सेवाओं तक सीमित था, जबकि वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाएं सुचारू रूप से चालू थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन को रोकने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। गृह सचिव ने अदालत से नोटिस खारिज करने और अपने आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया है।

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPREME COURT
INTERNET BAN
UNCONDITIONAL APOLOGY
इंटरनेट बैन
HOME SECRETARY

संबंधित ख़बरें

MISSING COUNTING VIDEO KARNATAKA ELECTION 2023

कर्नाटक चुनाव: श्रृंगेरी सीट की मतगणना का वीडियो नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जताई नाराजगी

October 15, 2026 at 2:02 PM IST
ANKITA BHANDARI PARENTS DETAINED INDIA GATE

अंकिता भंडारी हत्याकांड: न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे माता-पिता को पुलिस ने इंडिया गेट से लिया हिरासत में

October 15, 2026 at 12:56 PM IST
रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस

October 14, 2026 at 11:05 PM IST
साहिल-मुस्कान को फांसी की सजा

नीला ड्रम केस; साहिल-मुस्कान को फांसी की सजा

October 14, 2026 at 10:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.