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सोशल मीडिया पर डीपफेक वीडियो से हो रही ठगी: गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्रियों के फर्जी विज्ञापनों से रहें सावधान

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2026 at 4:27 PM IST

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यदि आप सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या मुख्यमंत्रियों के वीडियो देखकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। गृह मंत्रालय की एनसीटीएयू (NCTAU) ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चल रहे फर्जी विज्ञापनों और डीपफेक वीडियो के जरिए हो रही वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। जालसाज छेड़छाड़ किए गए वीडियो के जरिए लोगों को आर्थिक मदद का लालच देते हैं और फिर टैक्स व प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे ठग लेते हैं। ठगों द्वारा अंतरराष्ट्रीय नंबरों (+92) का उपयोग करके सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करने के मामले भी सामने आए हैं। मंत्रालय ने सलाह दी है कि किसी भी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जांचें, अनजान लोगों से संवेदनशील जानकारी साझा न करें और ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।

यदि आप सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या मुख्यमंत्रियों के वीडियो देखकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। गृह मंत्रालय की एनसीटीएयू (NCTAU) ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चल रहे फर्जी विज्ञापनों और डीपफेक वीडियो के जरिए हो रही वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। जालसाज छेड़छाड़ किए गए वीडियो के जरिए लोगों को आर्थिक मदद का लालच देते हैं और फिर टैक्स व प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे ठग लेते हैं। ठगों द्वारा अंतरराष्ट्रीय नंबरों (+92) का उपयोग करके सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करने के मामले भी सामने आए हैं। मंत्रालय ने सलाह दी है कि किसी भी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जांचें, अनजान लोगों से संवेदनशील जानकारी साझा न करें और ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।

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