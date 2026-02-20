गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के दूसरे फेज की शुरुआत की. इस कार्यक्रम का मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे देश के सीमावर्ती गांवों का विकास है. पहले सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी जी ने तय किया कि सीमा पर स्थित हर गांव भारत का प्रथम गांव है. आज जिस वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत हुई, उससे सीमांत गांवों में अन्य सभी गांवों की तरह सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

योजना की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने अपने 10 साल के शासन में वह कर दिखाया जो पिछली सरकारें 50 साल में भी नहीं कर सकीं. उन्होंने कांग्रेस पर असम की उपेक्षा करने और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. अमित शाह ने अगले पांच साल में राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया.