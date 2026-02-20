ETV Bharat / Videos

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम-II की शुरुआत, देश के सीमावर्ती गांवों का होगा कायाकल्प - AMIT SHAH LAUNCHED VVP II

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम-II की शुरुआत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 7:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के दूसरे फेज की शुरुआत की. इस कार्यक्रम का मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे देश के सीमावर्ती गांवों का विकास है. पहले सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी जी ने तय किया कि सीमा पर स्थित हर गांव भारत का प्रथम गांव है. आज जिस वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत हुई, उससे सीमांत गांवों में अन्य सभी गांवों की तरह सुविधाएं उपलब्ध होंगी.  

योजना की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने अपने 10 साल के शासन में वह कर दिखाया जो पिछली सरकारें 50 साल में भी नहीं कर सकीं. उन्होंने कांग्रेस पर असम की उपेक्षा करने और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. अमित शाह ने अगले पांच साल में राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया.  

गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के दूसरे फेज की शुरुआत की. इस कार्यक्रम का मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे देश के सीमावर्ती गांवों का विकास है. पहले सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी जी ने तय किया कि सीमा पर स्थित हर गांव भारत का प्रथम गांव है. आज जिस वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत हुई, उससे सीमांत गांवों में अन्य सभी गांवों की तरह सुविधाएं उपलब्ध होंगी.  

योजना की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने अपने 10 साल के शासन में वह कर दिखाया जो पिछली सरकारें 50 साल में भी नहीं कर सकीं. उन्होंने कांग्रेस पर असम की उपेक्षा करने और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. अमित शाह ने अगले पांच साल में राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया.  

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAH LAUNCHED VVP II
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम II
देश के सीमावर्ती गांव
सीमावर्ती गांवों का विकास
AMIT SHAH LAUNCHED VVP II

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Rahul Gandhi Appears In Court

शाह मानहानि केस: राहुल गांधी ने कोर्ट में हुए पेश, आरोपों से किया इनकार, 9 मार्च को अगली सुनवाई

February 20, 2026 at 5:58 PM IST
Chaos at the AI ​​Summit

AI समिट में बवाल: यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर की नारेबाजी

February 20, 2026 at 5:23 PM IST
बैलगाड़ी दौड़ ने जीता लोगों का दिल

लुधियाना के किला रायपुर में 'रूरल ओलंपिक्स': बैलगाड़ी दौड़ ने जीता लोगों का दिल

February 19, 2026 at 11:11 PM IST
बुनकरों की मदद करेगा AI

बुनकरों की मदद करेगा AI: कारीगर को हटाए बिना कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बनाएगा आसान

February 19, 2026 at 10:34 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.