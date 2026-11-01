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LIVE: चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह

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Amit Shah Chandigarh visit Live (File Photo PTI)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2026 at 11:13 AM IST

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चंडीगढ़: आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं. यहां वो चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस यानी रेजिंग-डे के कार्यक्रम में शामिल हुए. करीब 5 घंटे अमित शाह चंडीगढ़ में रहेंगे. उन्होंने सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में आयोजित समारोह में भव्य परेड की सलामी ली. कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण, साफ-सफाई, बिजली, बैठने की व्यवस्था और आगंतुकों के प्रवेश व निकास के इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम के लिए फूलों और मंच की सजावट पर करीब 14.60 लाख रुपए होने का अनुमान है. सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद हैं. अधिकारियों के बीच सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को लेकर समन्वय किया जा चुका है.

चंडीगढ़: आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं. यहां वो चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस यानी रेजिंग-डे के कार्यक्रम में शामिल हुए. करीब 5 घंटे अमित शाह चंडीगढ़ में रहेंगे. उन्होंने सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में आयोजित समारोह में भव्य परेड की सलामी ली. कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण, साफ-सफाई, बिजली, बैठने की व्यवस्था और आगंतुकों के प्रवेश व निकास के इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम के लिए फूलों और मंच की सजावट पर करीब 14.60 लाख रुपए होने का अनुमान है. सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद हैं. अधिकारियों के बीच सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को लेकर समन्वय किया जा चुका है.

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AMIT SHAH CHANDIGARH VISIT LIVE
CHANDIGARH POLICE RAISING DAY
चंडीगढ़ दौरे पर अमित शाह
चंडीगढ़ पुलिस स्थापना दिवस

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