thumbnail
गंगा किनारे लोक कलाकारों ने सुरों से बांधा समां (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 6:45 PM IST

1 Min Read
वाराणसी: पूरे देश में चार मार्च को होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. इस दौरान लोग एक दूसरे को रंग-गुलाल लगाते हैं. वहीं, बनारस के गंगा घाटों पर होली के मौके पर लोग लोकगीत संग और राजनीतिक व्यंग्य के साथ भांग और ठंडाई का भी आनंद लेते है. होली का यह रंगारंग कार्यक्रम काशी के गंगा घाटों को और भी खास बना दे रहा है. ईटीवी भारत के साथ इस अद्भुत होली का आनंद लीजिए और सुनिए कि कैसे यह कलाकार अपने लोकगीतों के माध्यम से होली की मस्ती के साथ-साथ हर नेता, संत और खास व्यक्ति पर व्यंग्य के बाण छोड़ रहा है.

संपादक की पसंद

