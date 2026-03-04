देशभर में बुधवार को होली का त्योहार हर्षोउल्लास से मनाया गया. इस पावन अवसर पर लोग एक-दूसरे के गले मिलकर और बधाइयां देकर मंगलकामना की. इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम गणमान्य हस्तियों ने देशवासियों को होली की बधाई दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, 'सभी देशवासियों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं. रंगो का यह त्योहार लोगों के जीवन में प्रेम और आशा का संचार करता है तथा आपसी एकता व भाईचारे को मजबूत करता है. मेरी कामना है कि यह पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए और हम सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें.पीएम मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामानाएं दी. उन्होंने लिखा, 'होली का त्योहार पूरे माहौल में नई ऊर्जा भर देता है. यही इस उत्सव की बड़ी विशेषता है. हर तरफ जिस प्रकार खुशियों के रंग बिखरे नजर आते हैं, वो हर किसी को उल्लास और आनंद से सराबोर कर जाता है.