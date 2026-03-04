ETV Bharat / Videos

पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई होली, राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी ने दी होली की शुभकामनाएं - HOLI CELEBRATION

पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई होली (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 4, 2026 at 10:30 PM IST

 देशभर में  बुधवार को होली का त्योहार हर्षोउल्लास से मनाया गया. इस पावन अवसर पर लोग एक-दूसरे के गले मिलकर और बधाइयां देकर मंगलकामना की. इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम गणमान्य हस्तियों ने देशवासियों को होली की बधाई दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, 'सभी देशवासियों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं. रंगो का यह त्योहार लोगों के जीवन में प्रेम और आशा का संचार करता है तथा आपसी एकता व भाईचारे को मजबूत करता है. मेरी कामना है कि यह पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए और हम सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें.पीएम मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामानाएं दी. उन्होंने लिखा, 'होली का त्योहार पूरे माहौल में नई ऊर्जा भर देता है. यही इस उत्सव की बड़ी विशेषता है. हर तरफ जिस प्रकार खुशियों के रंग बिखरे नजर आते हैं, वो हर किसी को उल्लास और आनंद से सराबोर कर जाता है.

HOLI CELEBRATION
HOLI FESTIVAL ACROSS COUNTRY
PM MODI GREETS CITIZENS ON HOLI
होली
