हिटलर के ज़माने का फ़ोन, नाज़ी सेना करती थी इस्तेमाल, चंडीगढ़ में देखकर लोग हैरान - HITLER ERA PHONE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 1, 2025 at 11:06 PM IST
हिटलर के जमाने का फोन देखा है, नहीं देखा तो चले आइये चंडीगढ़ में चल रहे क्राफ्ट मेले में, जिसको राजस्थान के रहने वाले विनय शर्मा पहुंचे हैं. विनय ने यहां कॉल द पास्ट की थीम पर प्रदर्शनी लगाई है. इन एंटीक जीचों को देखकर यतीत की यादें ताजा हो जाती है.
विनय शर्मा के पास 100 से ज्यादा पुराने फोन मौजूद हैं, जो जर्मनी, पोलैंड, इजिप्ट समेत कई देशों में इस्तेमाल होते थे. लेकिन हिटलर के जमाने का ये 5 किलो का फोन लोगों का ध्यान खींच रहा है. जिसका इस्तेमाल नाजी सेना करती थी.
इनको बचपन से ही पुरानी चीजें जमा करने का शौक है, जो बढ़ती उम्र के साथ जारी रहा, पुराने दौर के रेडियो, पुरानी घड़ियां, सिनेमा का गुजरे दौर के कैमरा.टेलीफोन बूथ. जो उस वक्त की सुनहरी यादों को ताजा कर देता है.
हिटलर के जमाने का फोन देखा है, नहीं देखा तो चले आइये चंडीगढ़ में चल रहे क्राफ्ट मेले में, जिसको राजस्थान के रहने वाले विनय शर्मा पहुंचे हैं. विनय ने यहां कॉल द पास्ट की थीम पर प्रदर्शनी लगाई है. इन एंटीक जीचों को देखकर यतीत की यादें ताजा हो जाती है.
विनय शर्मा के पास 100 से ज्यादा पुराने फोन मौजूद हैं, जो जर्मनी, पोलैंड, इजिप्ट समेत कई देशों में इस्तेमाल होते थे. लेकिन हिटलर के जमाने का ये 5 किलो का फोन लोगों का ध्यान खींच रहा है. जिसका इस्तेमाल नाजी सेना करती थी.
इनको बचपन से ही पुरानी चीजें जमा करने का शौक है, जो बढ़ती उम्र के साथ जारी रहा, पुराने दौर के रेडियो, पुरानी घड़ियां, सिनेमा का गुजरे दौर के कैमरा.टेलीफोन बूथ. जो उस वक्त की सुनहरी यादों को ताजा कर देता है.