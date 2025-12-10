रोशनी का त्योहार दीवाली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हो गया है. बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने इसकी औपचारिक घोषणा की. लाल किले में हुई यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया.

दीपावली को यूनेस्को की सूची में शामिल होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई, और कहा कि इससे त्योहार की विश्व में लोकप्रियता बढ़ेगी. एक्स पोस्ट करते हुए लिखा....भारत और दुनिया भर के लोग रोमांचित हैं, दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है. यह हमारी सभ्यता का सार है, यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुशी जताते हुए कहा कि ये सबके लिए गर्व की बात है.

भारत में अभी UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 15 चीज़ें शामिल हैं. जिनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, योग, वैदिक मंत्रोच्चार और रामलीला शामिल हैं. दीपावली के शामिल होने से वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को और बढ़ावा मिलेगा.