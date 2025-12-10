ETV Bharat / Videos

ऐतिहासिक क्षण: दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया - DIWALI INCLUDED IN UNESCO LIST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 9:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रोशनी का त्योहार दीवाली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हो गया है. बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने इसकी औपचारिक घोषणा की. लाल किले में हुई यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया.

दीपावली को यूनेस्को की सूची में शामिल होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई, और कहा कि इससे त्योहार की विश्व में लोकप्रियता बढ़ेगी. एक्स पोस्ट करते हुए लिखा....भारत और दुनिया भर के लोग रोमांचित हैं, दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है. यह हमारी सभ्यता का सार है, यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुशी जताते हुए कहा कि ये सबके लिए गर्व की बात है.

भारत में अभी UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 15 चीज़ें शामिल हैं. जिनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, योग, वैदिक मंत्रोच्चार और रामलीला शामिल हैं. दीपावली के शामिल होने से वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को और बढ़ावा मिलेगा.

रोशनी का त्योहार दीवाली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हो गया है. बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने इसकी औपचारिक घोषणा की. लाल किले में हुई यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया.

दीपावली को यूनेस्को की सूची में शामिल होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई, और कहा कि इससे त्योहार की विश्व में लोकप्रियता बढ़ेगी. एक्स पोस्ट करते हुए लिखा....भारत और दुनिया भर के लोग रोमांचित हैं, दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है. यह हमारी सभ्यता का सार है, यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुशी जताते हुए कहा कि ये सबके लिए गर्व की बात है.

भारत में अभी UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 15 चीज़ें शामिल हैं. जिनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा, योग, वैदिक मंत्रोच्चार और रामलीला शामिल हैं. दीपावली के शामिल होने से वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को और बढ़ावा मिलेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

DIWALI INCLUDED IN UNESCO LIST
UNESCO
DIWALI
दिवाली यूनेस्को की लिस्ट में शामिल
DIWALI INCLUDED IN UNESCO LIST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Baiting on cricket pitch at 70

70 की उम्र में उदयगिरि कर रहे क्रिकेट पिच पर बैटिंग, न्यूजीलैंड में सीनियर क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व

December 10, 2025 at 10:38 PM IST
refused to accept the award

शशि थरुर ने वीर सावरकर के नाम का अवॉर्ड लेने से किया इनकार

December 10, 2025 at 9:19 PM IST
2 000 crore has been returned

'आपका पैसा, आपका अधिकार' पहल के तहत अब तक 2000 करोड़ रुपये वापस

December 10, 2025 at 8:22 PM IST
GPS spoofing

भारतीय विमानन उद्योग में GPS स्पूफिंग जैसी बाधाओं पर है बीमा कंपनियों की नजर, व्यापक साइबर नीतियों के लिए डाल रही हैं दबाव

December 10, 2025 at 6:41 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.