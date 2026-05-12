हिमंता बिस्वा सरमा ने दूसरी बार संभाली असम की कमान, गुवाहाटी में भव्य शपथ ग्रहण - HIMANTA BISWA SARMA

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 5:20 PM IST

हिमंता बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की सत्ता संभाल ली है. गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. उनके साथ चार अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता शामिल हैं. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे. असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 82 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा और हिमंता की आक्रामक चुनावी रणनीति बीजेपी की इस बड़ी जीत की अहम वजह बनी.

