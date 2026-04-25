हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच राहत के संकेत मिल रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के मध्य और ऊंचे इलाकों में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई है, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है. कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. इस मौसम बदलाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने 25 और 28 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 30 अप्रैल तक बारिश की संभावना जताई है.