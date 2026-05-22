हिमाचल प्रदेश में मई के तीसरे सप्ताह में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ऊपर पहुंच गया है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लोग गर्मी से परेशान हैं. IMDके अनुसार 22 और 23 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत कई जिलों में गरज, बिजली और हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और चंबा में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. IMD का कहना है कि बारिश के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, लेकिन 24 मई के बाद मौसम साफ होते ही फिर गर्मी बढ़ने के आसार हैं.