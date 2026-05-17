हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिए लगीं लंबी कतारें - HIMACHAL URBAN LOCAL BODY ELECTIONS
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 3:31 PM IST
हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय चुनाव के तहत आज प्रदेशभर के मतदान केंद्रों पर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है. दोपहर ढलने के बाद भी पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए स्थानीय लोग भारी संख्या में उमड़ रहे हैं. पुरुषों, महिलाओं और खासकर पहली बार वोट कर रहे युवाओं की लंबी-लंबी कतारें हर केंद्र पर नजर आ रही हैं. समाज का हर वर्ग अपने शहर और वार्ड की नई सरकार चुनने के लिए जागरूक होकर घरों से बाहर निकल रहा है. कड़े सुरक्षा इंतजामों और शांतिपूर्ण माहौल के बीच जनता बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस उत्सव को मजबूत बनाने में अपनी अहम भागीदारी निभा रही है.
हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय चुनाव के तहत आज प्रदेशभर के मतदान केंद्रों पर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है. दोपहर ढलने के बाद भी पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए स्थानीय लोग भारी संख्या में उमड़ रहे हैं. पुरुषों, महिलाओं और खासकर पहली बार वोट कर रहे युवाओं की लंबी-लंबी कतारें हर केंद्र पर नजर आ रही हैं. समाज का हर वर्ग अपने शहर और वार्ड की नई सरकार चुनने के लिए जागरूक होकर घरों से बाहर निकल रहा है. कड़े सुरक्षा इंतजामों और शांतिपूर्ण माहौल के बीच जनता बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस उत्सव को मजबूत बनाने में अपनी अहम भागीदारी निभा रही है.