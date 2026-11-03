महाभारत में देता था युद्ध का संकेत, आज हिमाचल की देव परंपरा की पहचान है 'नरसिंघा'

हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति में ढोल नगाड़ों और शहनाई के साथ एक और वाद्य यंत्र की गूंज का अपना अलग महत्व है. यह है नरसिंघा, जिसकी आवाज सदियों से पहाड़ों की देव परंपराओं का हिस्सा रही है. कभी रणभूमि में युद्ध शुरू होने और समाप्त होने का संकेत देने वाला यह वाद्य यंत्र आज देवी देवताओं के धार्मिक आयोजनों की पहचान है. खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने जून 2026 में नरसिंघे को जीआई टैग प्रदान किया है. इसके बाद कारीगरों को इसकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है. हिमाचल की देव संस्कृति, जहां देवी देवताओं के रथ निकलते हैं तो ढोल, नगाड़ों और शहनाई के साथ नरसिंघे की गूंज भी सुनाई देती है. कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर में धार्मिक आयोजनों के दौरान इसका विशेष महत्व है. पहाड़ी क्षेत्रों में इसे नरसिंघा कहा जाता है, जबकि देश के मैदानी और निचले इलाकों में इसी तरह के वाद्य यंत्र को रणसिंघा के नाम से जाना जाता है. इसका संबंध महाभारत से है. तांबा, पीतल और चांदी जैसी धातुओं से बनने वाले इस वाद्य यंत्र के पहले आठ अलग अलग हिस्से तैयार किए जाते हैं. इसके बाद इन्हें जोड़कर नरसिंघे का आकार दिया जाता है. पूरी प्रक्रिया हाथों से होती है और एक नरसिंघा तैयार करने में तीन से चार दिन लग जाते हैं. इसकी कीमत भी इस्तेमाल की गई धातु के आधार पर 22 हजार से 60 हजार रुपये तक होती है.