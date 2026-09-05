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राजभवन से राज्य शिक्षक पुरस्कार कार्यक्रम देखें LIVE, 26 शिक्षकों को मिलेगा ये पुरस्कार

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राज्य शिक्षक पुरस्कार कार्यक्रम 2026 LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 11:16 AM IST

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आज शिक्षक दिवस पर हिमाचल प्रदेश में भी राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश राजभवन में एक कार्यक्रम के आयोजन में 26 अध्यापकों को ये सम्मान दिया जाएगा. राज्य शिक्षक पुरस्कार पाने वालों में 21 शिक्षक/प्रधानाचार्य के अलावा 2 कॉलेज प्रिंसिपल और 3 सहायक प्रोफेसर को सम्मानित किया जाएगा. राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं. राज्य सरकार ने हाल ही में पुरस्कार विजेताओं के लिए नकद सम्मान की व्यवस्था में भी बदलाव किया है. राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को सेवा विस्तार के बजाय एक लाख रुपये तक का नकद सम्मान देने का निर्णय लिया गया है.

आज शिक्षक दिवस पर हिमाचल प्रदेश में भी राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश राजभवन में एक कार्यक्रम के आयोजन में 26 अध्यापकों को ये सम्मान दिया जाएगा. राज्य शिक्षक पुरस्कार पाने वालों में 21 शिक्षक/प्रधानाचार्य के अलावा 2 कॉलेज प्रिंसिपल और 3 सहायक प्रोफेसर को सम्मानित किया जाएगा. राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं. राज्य सरकार ने हाल ही में पुरस्कार विजेताओं के लिए नकद सम्मान की व्यवस्था में भी बदलाव किया है. राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को सेवा विस्तार के बजाय एक लाख रुपये तक का नकद सम्मान देने का निर्णय लिया गया है.

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