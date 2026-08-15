हमीरपुर से राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह LIVE, बड़ा ऐलान कर सकते हैं CM सुक्खू - HIMACHAL INDEPENDENCE DAY 2026
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 12:04 PM IST
हिमाचल प्रदेश में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM SUKHVINDER SINGH SUKHU) हमीरपुर जिले के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में ध्वजारोहण के लिए पहुंच चुके हैं. इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री राज्य के विकास, कर्मचारियों और आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिस पर पूरे प्रदेशवासियों की नजरें टिकी हुई हैं. इस संबोधन का राज्य के सभी स्कूलों में लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है. देखें हमीरपुर से राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह LIVE (HIMACHAL INDEPENDENCE DAY 2026)
हिमाचल प्रदेश में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM SUKHVINDER SINGH SUKHU) हमीरपुर जिले के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में ध्वजारोहण के लिए पहुंच चुके हैं. इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री राज्य के विकास, कर्मचारियों और आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिस पर पूरे प्रदेशवासियों की नजरें टिकी हुई हैं. इस संबोधन का राज्य के सभी स्कूलों में लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है. देखें हमीरपुर से राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह LIVE (HIMACHAL INDEPENDENCE DAY 2026)